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Новости Спорт | 28 июля 2017 | 10:58

Сегодня чествуют победителей Молодежных игр Балтийского моря

Athletics.lv

Параллельно с Латвийской молодежной олимпиадой в Беларуси прошли 10 Молодежные спортивные игры Балтийского моря, на которой Латвию представляли 82 спортсмена. Участники соревновались в 8 дисциплинах: гребля, баскетбол, настольный теннис, каноэ, фехтование, плавание, легкая атлетика и волейбол. Латвию представляли участники в возрасте от 13 до 19 лет.

Всего команда Латвии завоевала 10 медалей – 1 золотую, 6 - серебряных, 3 – бронзовые. Всего 10 Молодежные спортивные игры Балтийского моря собрали 1289 спортсменов из 8 стран, которые в 16 видах спорта разыграли 186 комплектов медалей.

Призовые места завоевали и даугавпилчане:
- баскетбол – Лига Балтаце – команда получила 2 место;
- фехтование – Яна Вилцане – 2 место, Эгилс Васараудзис – 2 место. Тренер – Александр Пляскин.
- волейбол (девушки) – Кристине Панкова – команда заняла 2 место;
- волейбол (юноши) – Вадим Мелков – команда заняла 1 место.

Председатель Даугавпилсской городской думы Андрей Элксниньш пригласил спортсменов для того, чтобы поздравить с полученными достижениями.

daugavpils.lv

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