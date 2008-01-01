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Новости Общество | 28 июля 2017 | 10:14

Клуб мам продолжает осуществление мероприятий столетию Латвии

Kraslavasvestis.lv

В честь грядущего столетия Латвийского государства Краславский клуб мам продолжает цикл познавательно-творческих занятий для детей Краславского края и их родителей.

Приглашаем заняться музыкой в эту субботу, 29 июля 2017 года, в 11:00 в бывшей конюшне Краславского замка! Семьям будет предоставлена возможность не только познакомиться с Александром Майером и увидеть его разнообразные самодельные музыкальные инструменты, но и изготовить свой инструмент. Мероприятие дополнит занятие, посвящённое латгальскому фольклору, вместе с Илзе Межиниецей, мы погрузимся в звуки кокле, которые когда-то были слышны в каждом дворе, споем песни на латгальском языке и будем водить хороводы.

В воскресенье в 14:00 собираемся у основной школы, чтобы отправиться к Ольге и Валдису Паулиньшам. Доброта и латгальский дух этой золотой семьи Краславского края очаруют каждого! Всем стоит увидеть, как керамик Валдис превращает ком глины в произведение искусства и услышать его шутки. Участники смогут принять участие в процессе изготовления керамики от начала до конца, а также испытать свои силы в ремесле гончара.

В понедельник приглашаем больших и маленьких детей принять участие в одной из самых важных мастерских проекта! Именно в этот день мы организуем лабораторию речи – запись звука/диалогов для анимационного фильма. Собираемся в 15:00 в доме культуры (вход со стороны парка).

Мы также запланировали альтернативное занятие для детей - вместе с Майритой Фолкмане они смогут заняться визуальным искусством, вдохновленные работами Освалда Звейсалниека, которые размещены в выставочном зале дома культуры.

Если Ваш ребенок и Вы хотите принять участие в творческом цикле занятий или узнать больше о запланированных мероприятиях, просим сообщить по телефону 29517111 (Дана).

Приходите, исследуйте, думайте и творите!

kraslavasvestis.lv

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