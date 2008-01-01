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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 28 июля 2017 | 09:35
В Даугавпилсе почтили память освободителей города
27 июля вошёл в историю Даугавпилса как день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Именно в этот июльский день 1944 года войска 2-го Прибалтийского фронта предприняли стремительное наступление на город и освободили его всего за три часа.
В церемонии возложения венков и цветов к вечному огню на мемориале в парке Дубровина, где покоятся останки освободителей города, участвовали руководители самоуправления, консулы Генеральных консульств России и Беларуси в Даугавпилсе, члены Даугавпилсского общества борцов антигитлеровской коалиции (ДОБАК), представители других организаций.
В ожесточённых боях за город погибли 2 536 солдат и офицеров советской армии, более 600 скончались позднее от тяжёлых ранений. Освободители застали Даугавпилс разрушенным на 75%, не было ни одного уцелевшего здания. Уже на пятый день после освобождения начались восстановительные работы и в первую очередь на железной дороге. В боях за освобождение Даугавпилса участвовала и тогда 20-летняя операционная сестра эвакогоспиталя Клавдия Петровна Ефимова. Сегодня она единственный живой свидетель тех трагических событий. По состоянию здоровья она не смогла присутствовать на мероприятии, 1 августа ей исполнится 95 лет. Каждого освободителя ветераны вспомнили поимённо.
Ветеранам предоставляются различные виды льгот, социальной помощи и услуг. Участникам Второй мировой войны ежегодно выплачивается разовое пособие в 100 евро. В этот день самоуправление организовало для них праздничный обед. На местах массовых захоронений представители молодёжных организаций зажгли свечи воинской памяти, а в 19:00 на площади Виенибас состоялся концерт.
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