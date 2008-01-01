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Из вас так и струится энергия. Постарайтесь найти ей достойное применение. Желательно использовать ее мощь для созидания, ибо в противном случае устранять последствия придется долго.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 28 июля 2017 | 08:55
Пятница, 28 июля: переменная облачность, на востоке – гроза
К уик-энду в Латвии установилась облачная погода с прояснениями. Сегодня более солнечно будет в восточной части страны, но там же во второй половине дня и вечером возможны грозовые ливни, прогнозируют метеорологи.
Ночью дожди прошли в Курземе и в центральных регионах страны. Утром на западе Курземского взморья, начиная с юга, порывистый ветер усилится до 15 м/сек. На большей части территории Латвии днем ожидается слабый юго-западный ветер, на побережье он будет сильнее.
Днем циклон уйдет на север, облачность уменьшится, но все же на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы.
Максимальная температура воздуха - от +19 до +23 градусов, в восточных регионах - до +25 градусов.
В Риге в пятницу облачно, время от времени возможен дождь, особенно во второй половине дня и вечером. Умеренный южный ветер. Температура воздуха повысится до +22...+24 градусов.
Медицинский тип погоды – второй, благоприятный.
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