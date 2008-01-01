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В вас поселился свежеразбуженный зверь. Если не хотите неприятностей со здоровьем, его лучше выпустить на волю, хотя это может повлечь порчу интерьера того помещения, где он будет выпущен.

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Новости В мире | 27 июля 2017 | 13:04

Сильные ливни привели к наводнению в Германии

Delfi.lt

В центральной части Германии из-за сильных ливней произошло наводнение, сообщает в среду, 26 июля 2017 года, агентство Associated Press.

В некоторых районах Нижней Саксонии, Саксонии-Анхальте и Тюрингии из-за продолжающихся дождей вышли из берегов реки, затоплены улицы и подвалы жилых помещений. Кроме того, из-за ливней оказались затоплены несколько станций метрополитена в Кельне и в Берлине.

Местные спасательные службы провели эвакуацию жителей из наиболее пострадавших от стихии населенных пунктов.

Немецкая метеорологическая служба объявила повышенный уровень опасности и предупредила, что в ближайшие дни дождливая погода сохранится.

interfax.ru

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