В Даугавпилсе готовят «почтальонов времени»

Новости Общество | 27 июля 2017 | 12:35

S.Kuznecovs S.Kuznecovs

Латгальский зоосад в Даугавпилсе готовит группу «почтальонов», которые понесут послание от столетней Латвии — двухсотлетней. В роли посланцев будет выступать местный вид — болотная черепаха. В данный момент обучение проходит первая группа «почтальонов», которые отправятся на задание в августе следующего года, сообщает программа «Домская площадь» Латвийского радио-4.

Проект Латгальского зоосада — живые почтальоны времени — был признан оригинальным и нашёл поддержку в Латвийском фонде защиты окружающей среды. Сто болотных черепах с особым чипом, в котором будет заложено послание потомкам, выпустят в природу — правда, не всех сразу.

«Мы их чипуем, но в этот раз чипы будут особенными. Есть специальные чипы, где есть не только номер, но и специальный рассказик о том, как было в Латвии столетней, чего она добилась, как охраняла природу, как мы с вами жили — и передать привет 200-летней Латвии. И черепаха — «почтальон времени» — своим ходом отправится в это 200-летие Латвии. Мы надеемся, что он дойдёт и передаст наш привет», рассказывает Михаил Пупиньш, директор Латгальского зоосада.

LSM