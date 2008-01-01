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Новости Общество | 27 июля 2017 | 12:04

Продолжается конкурс на стипендии Даугавпилсского края

Пресс-фото

С 24 июля по 15 августа 2017 года проходит прием документов на конкурс стипендий Даугавпилсского края в 2017/2018 учебном году.

Заявления будут приняты по следующим специальностям:
- Инженерные науки сельхозяйства – квалификация «Бакалавр инженерных наук в машиностроении»;
- Технология продуктов питания – квалификация «Инженер-технолог продовольствия и напитков»;
- Ветеринария – квалификация «Ветеринар».

Чтобы претендовать на стипендию, комиссии нужно предоставить:
- Заявление о стипендии;
- Справка из вуза, подтверждающую факт учебы;
- Соглашение с предпринимателем;
- Документы, подтверждающие сиротство, нуждающейся или многодетной семьи или (если необходимы).

Все перечисленные документы в заклеенном конверте с пометкой «Daugavpils novada domes Stipendiju piešķiršanas komisijai» нужно подать в 20 кабинет Даугавпилсской краевой думы (ул. Ригас, 2) до 15 августа 2017 года.

С порядком присуждения стипендий можно ознакомится на домашней странице краевой думы.

D-fakti.lv

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