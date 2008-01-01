Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
27 июля
Именины:
Дита, Марта / Анисим, Пётр
Гороскоп на день
Рыбы
19 февраля
- 20 марта
Похоже, ваши планы подразумевают настолько большое количество всевозможных дел, что основной проблемой сегодня может стать извечное "с чего начать?". Начинайте с того, что ближе лежит, меньше времени на перемещения потратите.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 15 .. 17 C
- Утро
- 18 .. 20 C
- День
- 22 .. 24 C
- Вечер
- 19 .. 21 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1644 ()
|GBP
|0.8928 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|69.705 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какой будет коалиция в Даугавпилсской городской думе нового созыва?
Популярные статьи
В трагическом ДТП погибла женщина
Утром 21 июля 2017 года в Даугавпилсе произошла авария, в результате которой погиб один человек, а е ...
2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {1}
3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {2}
4. Девушки из Даугавпилса вошли в первую пятерку на чемпионате мира по фитнесу
6. Как Лаймдота Украине счастья желала {20}
7. Автобусы и трамваи {150}
8. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {44}
9. Бонус к зарплате не стимулирует молодежь работать в сельхозяйстве
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 27 июля 2017 | 12:04
Продолжается конкурс на стипендии Даугавпилсского края
С 24 июля по 15 августа 2017 года проходит прием документов на конкурс стипендий Даугавпилсского края в 2017/2018 учебном году.
Заявления будут приняты по следующим специальностям:
- Инженерные науки сельхозяйства – квалификация «Бакалавр инженерных наук в машиностроении»;
- Технология продуктов питания – квалификация «Инженер-технолог продовольствия и напитков»;
- Ветеринария – квалификация «Ветеринар».
Чтобы претендовать на стипендию, комиссии нужно предоставить:
- Заявление о стипендии;
- Справка из вуза, подтверждающую факт учебы;
- Соглашение с предпринимателем;
- Документы, подтверждающие сиротство, нуждающейся или многодетной семьи или (если необходимы).
Все перечисленные документы в заклеенном конверте с пометкой «Daugavpils novada domes Stipendiju piešķiršanas komisijai» нужно подать в 20 кабинет Даугавпилсской краевой думы (ул. Ригас, 2) до 15 августа 2017 года.
С порядком присуждения стипендий можно ознакомится на домашней странице краевой думы.
D-fakti.lv
Добавить комментарий