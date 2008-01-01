Лебедев из Швеции привёз 9 очков

Новости Спорт | 27 июля 2017 | 11:28

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В высшей лиге чемпионата Швеции по спидвею 23 июля 2017 года прошли гонки 11-го тура. «Роспиггарна» с Тимо Лахти заверила матч вничью против «Масарны» - 45:45. Финский легионер «Локомотива» был далёк от свoих привычных результатов – 1 очко в трёх заездах.

Ещё одна ничья была зафиксирована между «Пиратерной» и «Элит Ветланда» - 45:45. В рядах клуба из Ветланды 8 очками отметился Томас Йонассон.

Анджей Лебедев уступил «Дакарне» - 42:48. Даугавпилчанин привёз 9 очков.

«Лейонен» обыграл «Индианерну» - 49:41.

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