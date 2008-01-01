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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
27 июля
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В вас поселился свежеразбуженный зверь. Если не хотите неприятностей со здоровьем, его лучше выпустить на волю, хотя это может повлечь порчу интерьера того помещения, где он будет выпущен.
Источник: ignio.com
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Новости Спорт | 27 июля 2017 | 11:28
Лебедев из Швеции привёз 9 очков
В высшей лиге чемпионата Швеции по спидвею 23 июля 2017 года прошли гонки 11-го тура. «Роспиггарна» с Тимо Лахти заверила матч вничью против «Масарны» - 45:45. Финский легионер «Локомотива» был далёк от свoих привычных результатов – 1 очко в трёх заездах.
Ещё одна ничья была зафиксирована между «Пиратерной» и «Элит Ветланда» - 45:45. В рядах клуба из Ветланды 8 очками отметился Томас Йонассон.
Анджей Лебедев уступил «Дакарне» - 42:48. Даугавпилчанин привёз 9 очков.
«Лейонен» обыграл «Индианерну» - 49:41.
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