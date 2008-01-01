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Новости Общество | 27 июля 2017 | 11:12
Заявление в ЗАГС можно будет подать в электронном виде
В будущем году в ЗАГС заявление для вступления в брак можно будет подать в электронном виде. Такое решение 25 июля 2017 года одобрило правительство.
Законопроект, разработанной Министерством юстиции, гласит, что заявление должно быть подкреплено э-подписями с печатью времени.
Такой возможностью смогут воспользоваться как граждане, так и неграждане Латвии, которые сразу смогут выбрать удобное для регистрации брака отделение ЗАГСа.
Если один или оба желающих вступить в брак — иностранцы, им придется лично явиться в ЗАГС, так как надо предоставить дополнительные документы, которых не требуют от граждан и неграждан Латвии.
Заметим, что в электронном виде заявление для вступления в брак можно подать и в других Европейских странах, например, Нидерландах и Португалии.
Планируется, что закон вступит в силу во втором полугодии 2018 года.
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