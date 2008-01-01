Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

27 июля

Именины:
Дита, Марта / Анисим, Пётр

Гороскоп на день

Рак
22 июня
- 22 июля

Чем меньше вы сегодня будете задумываться над тем как себя вести и что говорить, тем удачнее это будет у вас получаться. Любая попытка сыграть будет выглядеть откровенной фальшью.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

четверг
Ночь
15 .. 17 C
Утро
18 .. 20 C
День
22 .. 24 C
Вечер
19 .. 21 C
Ветер
3 .. 5 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какой будет коалиция в Даугавпилсской городской думе нового созыва?

 

Архив

Популярные статьи

1.

В трагическом ДТП погибла женщина

Утром 21 июля 2017 года в Даугавпилсе произошла авария, в результате которой погиб один человек, а е ...

2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {1}

3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {2}

4. Девушки из Даугавпилса вошли в первую пятерку на чемпионате мира по фитнесу

5. Ушли в мир иной...

6. Как Лаймдота Украине счастья желала {20}

7. Автобусы и трамваи {150}

8. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {44}

9. Бонус к зарплате не стимулирует молодежь работать в сельхозяйстве

10. Кто поможет бездомному Антону? {5}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {150}

Новости Происшествия | 27 июля 2017 | 10:38

Mужчина заманил в елки 6 детей

Flickr.com

24 июля 2017 года видеокамеры полицейского участка в Даугавпилсе зафиксировали необычайное оживление в пышных елках, в Саду скульптур. Полицейские мгновенно отреагировали на странную ситуацию.

Прибыв на место, полиция обнаружила в еловых ветках компанию из шести детей в возрасте до 14 лет и пьяного мужчину 1984 года рождения с бутылкой водки в руках, пишет портал skaties.lv.

По словам детей можно было понять, что мужчина делал детям странные предложения. Одна из девочек рассказала, что мужчина делал и предложения сексуального характера. Это подтвердили и другие дети.
На мужчину был составлен протокол за распитие алкогольных напитков в общественном месте и прибывание в состоянии опьянения.

А в Госполиции займутся фактом возможных сексуальных домогательств.

Полиция напоминает, что летом, когда дети целый день могут проводить на улице, родители должны больше уделять внимания досугу отпрысков.

TVNET

Добавить комментарий

 