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Новости Культура | 27 июля 2017 | 10:13

В Даугавпилсе пройдет фестиваль граффити

Пресс-фото

29 июля 2017 года в 14:00 в Даугавпилсском центре неформального образования молодёжи (ул. Варшавас,45) состоится открытие галереи граффити, посвящённой возможностям проведения молодёжного досуга в разных странах Европы.

Галерея будет создана в помещениях и внутреннем дворике Центра. В рамках фестиваля посетители смогут познакомиться с техникой написания граффити и поучаствовать в процессе рисования под руководством профессионалов.

В программе фестиваля торжественное открытие мероприятия, пробная демонстрация граффити, презентация культур Нидерландов, Греции и Испании, знакомство с негосударственными организациями города, музыкальные выступления.

В создании галереи участвуют гости из Нидерландов, Греции, Испании, а также профессиональные художники из Латвии. Мероприятие проходит в рамках проекта “Graffiti youth” при поддержке программы Erasmus + и финансировании Даугавпилсской городской думы.

Организаторы – общество молодёжного спорта «Уличная гимнастика» в сотрудничестве с Центром неформального образования молодёжи и Департаментом спорта и молодёжи Даугавпилсской городской думы.

daugavpils.lv

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