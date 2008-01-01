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27 июля
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Начинайте двигаться, направление определите позже. Если же вам не совсем все равно куда прийти, спросите чьего-нибудь совета и поступите наоборот.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 27 июля 2017 | 08:52
Четверг, 27 июля: утром возможен дождь
В первой половине дня уходящая зона осадков принесет кратковременные дожди в северные регионы страны. На остальной территории собравшаяся за ночь облачность постепенно рассеется, и выглянет солнце.
Ветер — от слабого до умеренного, южных направлений. Максимальная температура воздуха — +21…+25 градусов.
В Риге — облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, дождь возможен только в утренние часы. Температура — +23...+25 градусов.
Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
http://rus.lsm.lv/statja/pogoda/pogoda/chetverg-27-iyulja-utrom-vozmozhen-dozhd.a244648/
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