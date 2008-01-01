Четверг, 27 июля: утром возможен дождь

Новости Латвия | 27 июля 2017 | 08:52

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В первой половине дня уходящая зона осадков принесет кратковременные дожди в северные регионы страны. На остальной территории собравшаяся за ночь облачность постепенно рассеется, и выглянет солнце.

Ветер — от слабого до умеренного, южных направлений. Максимальная температура воздуха — +21…+25 градусов.

В Риге — облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, дождь возможен только в утренние часы. Температура — +23...+25 градусов.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

http://rus.lsm.lv/statja/pogoda/pogoda/chetverg-27-iyulja-utrom-vozmozhen-dozhd.a244648/