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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Политика | 26 июля 2017 | 23:12
Предприятие "Daugavpils satiksme" возглавили представители думской коалиции
25 июля 2017 года состоялось собрание акционеров муниципального предприятия “Daugavpils satiksme”, на котором от занимаемых должностей освобождены члены правления и назначены новые, - сообщает пресс-служба Даугавпилсской городской думы.
На собрании акционеров держатели долей капитала муниципального предприятия освободили от занимаемых должностей членов правления Сабину Шнепсте и Эвалда Мекша - по собственному желанию, на основании из заявлений.
Назначены два новых члена правления – Дмитрий Родионов и Роман Савицкий.
Дмитрий Родионов - 1980 года рожденя, магистр инженерных наук в сфере транспорта и сообщений, депутат и вице-мэр от "Центра Согласия" в Даугавпилсской городской думе предыдущего созыва (2013-2017 г.г.).
Роман Савицкий - 1978 года рождения, магистр английской филологии, учитель французского языка, переводчик, владелец микропредприятия, баллотировался в Даугавпилсскую городскую думу по списку "Нашей партии" в 2017 году.
Как сообщает пресс-служба Даугавпилсской городской думы, Р.Савицкий и Д.Родионов "будут работать до момента, когда в ходе отбора кандидатов будет назначено постоянное руководство".
Даугавпилсская городская дума объявила конкурс на вакансию двух членов правления предприятия “Daugavpils satiksme”. Подача заявлений от претендентов продлиится до 4 августа 2017 года. В критериях конкурсного отбора первым требованием к соискателям на пост главы предприятия указано наличие высшего образования в сфере транспорта и логистики (бакалаврский или магистерский диплом инженера).
27 июля временное руководство “Daugavpils satiksme” и руководство Даугавпилсской городской думы встретится с сотрудниками предприятия, чтобы обсудить актуальные проблемы и вопросы, - сообщает муниципальная пресс-служба.
D-fakti.lv
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