Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

26 июля

Именины:
Анце, Анна, Анния / Антон, Степан, Юлиан

Гороскоп на день

Лев
23 июля
- 23 августа

Не стоит подливать масла в огонь, как бы вам ни хотелось этого сделать. Вполне вероятно, что вы не в курсе истинных событий, и ваше вмешательство навредит в первую очередь вам самому.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

среда
Ночь
17 .. 19 C
Утро
19 .. 21 C
День
24 .. 26 C
Вечер
18 .. 20 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какой будет коалиция в Даугавпилсской городской думе нового созыва?

 

Архив

Популярные статьи

1.

В трагическом ДТП погибла женщина

Утром 21 июля 2017 года в Даугавпилсе произошла авария, в результате которой погиб один человек, а е ...

2. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {2}

3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {1}

4. Девушки из Даугавпилса вошли в первую пятерку на чемпионате мира по фитнесу

5. Как Лаймдота Украине счастья желала {20}

6. Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

7. Ушли в мир иной...

8. Автобусы и трамваи {150}

9. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {44}

10. В этом году даугавпилсские школы также в топе рейтинга

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {150}

Новости Политика | 26 июля 2017 | 23:12

Предприятие "Daugavpils satiksme" возглавили представители думской коалиции

25 июля 2017 года состоялось собрание акционеров муниципального предприятия “Daugavpils satiksme”, на котором от занимаемых должностей освобождены члены правления и назначены новые, - сообщает пресс-служба Даугавпилсской городской думы.

На собрании акционеров держатели долей капитала муниципального предприятия освободили от занимаемых должностей членов правления Сабину Шнепсте и Эвалда Мекша - по собственному желанию, на основании из заявлений.

Назначены два новых члена правления – Дмитрий Родионов и Роман Савицкий.

Дмитрий Родионов - 1980 года рожденя, магистр инженерных наук в сфере транспорта и сообщений, депутат и вице-мэр от "Центра Согласия" в Даугавпилсской городской думе предыдущего созыва (2013-2017 г.г.). 

Роман Савицкий - 1978 года рождения, магистр английской филологии, учитель французского языка, переводчик, владелец микропредприятия, баллотировался в Даугавпилсскую городскую думу по списку "Нашей партии" в 2017 году.  

Как сообщает пресс-служба Даугавпилсской городской думы, Р.Савицкий и Д.Родионов "будут работать до момента, когда в ходе отбора кандидатов будет назначено постоянное руководство".

Даугавпилсская городская дума объявила конкурс на вакансию двух членов правления предприятия “Daugavpils satiksme”. Подача заявлений от претендентов продлиится до 4 августа 2017 года. В критериях конкурсного отбора первым требованием к соискателям на пост главы предприятия указано наличие высшего образования в сфере транспорта и логистики (бакалаврский или магистерский диплом инженера). 

27 июля временное руководство “Daugavpils satiksme” и руководство Даугавпилсской городской думы встретится с сотрудниками предприятия, чтобы обсудить актуальные проблемы и вопросы, - сообщает муниципальная пресс-служба.

D-fakti.lv

Добавить комментарий

 