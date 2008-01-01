Даугавпилс на год встал у руля Ассоциации больших городов Латвии

Новости Политика | 26 июля 2017 | 23:08

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26 июля 2017 года состоялось общее собрание членов Ассоциации больших городов Латвии, на котором в ходе ротации председательство перешло от Вентспилса к Даугавпилсу.

Самоуправления в Ассоциации представляют мэры больших городов, а председателем Ассоциации является мэр председательствующего города. Ротация происходит раз в год. На ближайший год Ассоциацию больших городов возглавит Даугавпилс, председателем стал мэр Андрей Элксниньш (Согласие).

На общем собрании Ассоциации больших городов Латвии был утвержден план работы Ассоциации больших городов на период времени с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года. Обсуждались мероприятия стимулирования регионального развития, вопросы обеспечения услуг здравоохранения.

D-fakti.lv