Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

26 июля

Именины:
Анце, Анна, Анния / Антон, Степан, Юлиан

Гороскоп на день

Весы
24 сентября
- 23 октября

Вы слишком загоняли себя за последнее время. Этот день исторически предназначен для отдыха - так используйте его по назначению.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

среда
Ночь
17 .. 19 C
Утро
19 .. 21 C
День
24 .. 26 C
Вечер
18 .. 20 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какой будет коалиция в Даугавпилсской городской думе нового созыва?

 

Архив

Популярные статьи

1.

В трагическом ДТП погибла женщина

Утром 21 июля 2017 года в Даугавпилсе произошла авария, в результате которой погиб один человек, а е ...

2. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {2}

3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {1}

4. Девушки из Даугавпилса вошли в первую пятерку на чемпионате мира по фитнесу

5. Как Лаймдота Украине счастья желала {20}

6. Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

7. Ушли в мир иной...

8. Автобусы и трамваи {150}

9. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {44}

10. В этом году даугавпилсские школы также в топе рейтинга

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {150}

Новости Политика | 26 июля 2017 | 23:08

Даугавпилс на год встал у руля Ассоциации больших городов Латвии

LLPA

26 июля 2017 года состоялось общее собрание членов Ассоциации больших городов Латвии, на котором в ходе ротации председательство перешло от Вентспилса к Даугавпилсу.

Самоуправления в Ассоциации представляют мэры больших городов, а председателем Ассоциации является мэр председательствующего города. Ротация происходит раз в год. На ближайший год Ассоциацию больших городов возглавит Даугавпилс, председателем стал мэр Андрей Элксниньш (Согласие). 

На общем собрании Ассоциации больших городов Латвии был утвержден план работы Ассоциации больших городов на период времени с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года. Обсуждались мероприятия стимулирования регионального развития, вопросы обеспечения услуг здравоохранения.

D-fakti.lv

Добавить комментарий

 