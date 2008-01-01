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Новости В мире | 26 июля 2017 | 12:53

Задержали мужчину напавшего на прохожих с бензопилой

AP/Scanpix

Полиция швейцарского города Шаффхаузен задержала мужчину, который 24 июля 2017 года напал на прохожих с бензопилой и ранил двоих. Об этом сообщило Швейцарское телеграфное агентство (АТС).

По данным АТС, преступника задержали в городе Талвил к югу от Цюриха. Полиция не сообщает каких-либо иных подробностей.

Поисковая операция стала одной из самых масштабных в истории страны. В ней участвовали около сотни полицейских из кантонов Шаффхаузен, Цюрих и Тургау, а также их немецкие коллеги.

Преступник в понедельник вошел в помещение отделения компании медицинского страхования CSS в Шаффхаузене и нанес серьезные травмы одному из сотрудников. Легко травмирована была еще одна сотрудница. Во время спецоперации полиции, которая прибыла на место ЧП, пострадал еще один человек.

newsru.com

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