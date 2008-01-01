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Новости Спорт | 26 июля 2017 | 12:11

Состоялся третий этап Nice Cup

Пресс-фото

25 июля 2017 года в Тарнуве (Польша) состоялся третий этап юниорского турнира Nice Cup по спидвею.

Как и на предыдущих этапах Даугавпилсский клуб представляли гонщики Даниил Колодинский и Элвис Авгуцевич.

Даниил отлично провел свои основные 5 заездов, уступив лишь победителю турнира Петру Пиоро и сразу попал в финальный заезд. К сожалению, там он замешкался на старте и не смог подняться на подиум турнира. Элвис набрал 7 очков при одном сходе и занял в гонке 9-е место.

lokomotive.lv 

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