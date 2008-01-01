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Новости Культура | 26 июля 2017 | 11:37
В библиотеке откроется выставка «Мой город – Даугавпилс»
С 1 по 31 августа 2017 года в секторе периодики Латгальской Центральной библиотеки (ЛЦБ) будет доступна выставка картин Николая Балаклейского «Мой город – Даугавпилс».
Николай Балаклейский живет в Даугавпилсе с 1966 года. Много лет проработал в даугавпилсском трамвайном управлении. Любовь к ставшему ему родным городу и его истории он выражает в своих картинах.
Рисованием Николай увлекается с детства. Получил дополнительное образование в Московском заочном народном университете искусств на факультете рисунка и живописи.
Картины, представленные на выставке «Мой город – Даугавпилс», выполнены в технике масляной живописи. На них запечатлены городские пейзажи.
Посетить выставку и оставить запись о своих впечатлениях в книге отзывов можно в секторе периодики ЛЦБ в рабочее время библиотеки до 31 августа.
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