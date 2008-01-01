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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 26 июля 2017 | 11:20
В Даугавпилсе придется перестраивать пожарное депо
В 2017 году Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) получит 30 новых машин. Новый спецтранспорт достанется и Даугавпилсу, однако местное депо не отвечает требованиям по приему такой техники – габариты не позволяют.
«Новая техника нужна, поскольку улучшает нашу работу, позволяет скорее прибыть на место происшествия, однако не все наши депо могут ее принять», - признают пожарные.
По словам командира бригады ГПСС Чеслава Шмукстса, внешний вид новых машин отличается от имеющихся. Однако, чтобы разместить в первой части Даугавпилса, в депо придется углублять пол. Сами пожарные, впрочем, говорят, что это стоит того, поскольку новый транспорт оборудован многими полезными устройствами для помощи при пожарах и дорожно-транспортных происшествиях.
Впрочем, углубления пола – не единственная задача, которую предстоит решить спасателем перед получение новых IVECO MAGIRUS. Например, нужны новые ворота, поскольку через имеющиеся этот транспорт попросту не проедет.
А пока Даугавпилс ждет новый машины, параллельно списывается и демонтируется старая техника, которая уже давно отслужила свое.
«У нас в Даугавпилсе семь автоцистерн и две машины с лестницами. В основном – старые советские «зилки». С новой техникой, конечно, станет удобнее. Будут новые машины, лодки, прицепы. А еще нам надо держать резервную машину, где-то хранить квадрацикл, лодки, лестницы, водовозы, а это требует больших площадей. Хотели бы еще легковой транспорт в боксы загнать, но не можем себе этого позволить», - говорит Чеслав Шмукстс.
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