В Латвию из Великобритании пришли поврежденные посылки

Новости Латвия | 26 июля 2017 | 10:52

D-fakti.lv D-fakti.lv

Государственная почтовая компания Latvijas pasts получила 63 поврежденных мешка с посылками из Великобритании. Часть из них повреждена настолько, что даже невозможно установить адресата. Посылки, что пострадали меньше, будут переупакованы, промаркированы и доставлены получателям.

Latvijas pasts рекомендует адресатам отправляться к отправителю, если высланная им посылка из Англии в течение месяца, с 24 июля 2017 года, не прибыла в пункт назначения.

Представитель почты Гундега Варпа рассказала Latvijas radio, что в поврежденных мешках находились письма и посылки из интернет-магазинов. Эти отправления были доставлены в Латвию по воздуху.

«Мы получили поврежденный груз, где было около сотни мешков с посылками. Более половины – 63 посылки – сильно повреждены. И не на всех из них можно понять, кто является адресатом, а потому мы, к сожалению, не можем их доставить», - сказала Варпа.

В заявлении Latvijas pasts для прессы также говорится, что в установленном международными нормами порядке компания подаст соответствующий акт британскому почтовому оператору Royal Mail.

LSM