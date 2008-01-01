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Новости Общество | 26 июля 2017 | 10:30

Социальная служба призывает помочь людям с инвалидностью

Пресс-фото

Лицам с 1 и 2 группами инвалидности, а также детям с инвалидностью от 5 до 18 лет доступна услуга ассистента. Такая услуга предназначена, чтобы помочь людям с ограниченными возможностями принять участие в мероприятиях вне дома - добраться до места, где они учатся, работают или получают услуги.

Ассистент лица с инвалидностью в данном контексте – не сотрудник по уходу, не сиделка и не санитар. Это тот, кто сопровождает своего подопечного к местам его социальной активности вне дома и обратно. За свою работу ассистенты получают денежное вознаграждение, которое им выплачивает государство.

Задача Социальной службы – организовать эту услугу на территории самоуправления и обеспечить учет часов работы ассистентов для назначения им заработной платы.
Но есть проблема: ассистентов для людей с инвалидностью недостаточно.

Социальная служба обращается к жителям Даугавпилса с призывом стать ассистентами для людей с особыми потребностями. Услуги ассистента вправе оказывать лицо, имеющее опыт работы или личный опыт в общении с человеком с инвалидностью.

Более подробную информацию можно получить в секторе услуг ассистентов Отдела социальных услуг Учреждения Даугавпилсского городского самоуправления «Социальная служба » по адресу ул. Виенибас, 8, 18 и 19 кабинеты. Телефоны 654 40928, 654 40929.

daugavpils.lv

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