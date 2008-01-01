Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
26 июля
Именины:
Анце, Анна, Анния / Антон, Степан, Юлиан
Гороскоп на день
Козерог
22 декабря
- 20 января
Сегодня вам показана высокая физическая активность. А чтобы не было скучно, привлеките к этому полезному занятию еще кого-нибудь.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 17 .. 19 C
- Утро
- 19 .. 21 C
- День
- 24 .. 26 C
- Вечер
- 18 .. 20 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1694 ()
|GBP
|0.894 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|69.9831 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какой будет коалиция в Даугавпилсской городской думе нового созыва?
Популярные статьи
В трагическом ДТП погибла женщина
Утром 21 июля 2017 года в Даугавпилсе произошла авария, в результате которой погиб один человек, а е ...
2. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {2}
3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {1}
4. Девушки из Даугавпилса вошли в первую пятерку на чемпионате мира по фитнесу
5. Как Лаймдота Украине счастья желала {20}
6. Вакансии Даугавпилсского агентства занятости
8. Автобусы и трамваи {150}
9. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {44}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Спорт | 26 июля 2017 | 10:10
Завершился этап чемпионата мира по новусу
С 22 по 23 июля 2017 года в Лиепае прошел шестой открытий чемпионат Европы по новусу, одновременно проходил шестой этап чемпионата мира по новусу. В соревнованиях участвовали спортсмены из Латвии, Естонии, России, Финляндии, Польши, США и Германии.
Трое спортсменов из Даугавпилса вернулись с наградами.
На шестом этапе чемпионата мира первое место занял Станислав Мосанс.
На соревнованиях пар среди мужчин третье место заняли Виталий Насыр и Александр Раковский.
В свою очередь на соревнованиях смешанных пар Диана Фреимане и Евгений Сюртуков заняли четвертое место.
D-fakti.lv
Добавить комментарий