Завершился этап чемпионата мира по новусу

Новости Спорт | 26 июля 2017 | 10:10

Илмарс Стракшс Илмарс Стракшс

С 22 по 23 июля 2017 года в Лиепае прошел шестой открытий чемпионат Европы по новусу, одновременно проходил шестой этап чемпионата мира по новусу. В соревнованиях участвовали спортсмены из Латвии, Естонии, России, Финляндии, Польши, США и Германии.

Трое спортсменов из Даугавпилса вернулись с наградами.

На шестом этапе чемпионата мира первое место занял Станислав Мосанс.

На соревнованиях пар среди мужчин третье место заняли Виталий Насыр и Александр Раковский.

В свою очередь на соревнованиях смешанных пар Диана Фреимане и Евгений Сюртуков заняли четвертое место.

D-fakti.lv