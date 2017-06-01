Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

26 июля

Именины:
Анце, Анна, Анния / Антон, Степан, Юлиан

Гороскоп на день

Близнецы
21 мая
- 21 июня

Сегодня вы, как это ни обидно, вынуждены будете отложить дело, имеющее для вас первостепенную важность и заняться чьей-то, совершенно не имеющей к вам отношения проблемой. Халтурить, конечно, нехорошо, но иногда надо, а то что это они в самом деле?

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

среда
Ночь
17 .. 19 C
Утро
19 .. 21 C
День
24 .. 26 C
Вечер
18 .. 20 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какой будет коалиция в Даугавпилсской городской думе нового созыва?

 

Архив

Популярные статьи

1.

В трагическом ДТП погибла женщина

Утром 21 июля 2017 года в Даугавпилсе произошла авария, в результате которой погиб один человек, а е ...

2. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {2}

3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {1}

4. Девушки из Даугавпилса вошли в первую пятерку на чемпионате мира по фитнесу

5. Как Лаймдота Украине счастья желала {20}

6. Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

7. Ушли в мир иной...

8. Автобусы и трамваи {150}

9. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {44}

10. В этом году даугавпилсские школы также в топе рейтинга

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {150}

Новости Общество | 26 июля 2017 | 09:37

Ушли в мир иной...

AFP

С 19 по 25 июля 2017 года в Даугавпилсском загсе было выдано 17 справок о смерти.

В мир иной ушли:

Aroniško Uļjana 07.11.1935 - 19.07.2017
Cirša Mečislava 11.06.1931 - 21.07.2017
Cvetkovs Matvejs 21.08.1943 - 19.07.2017
Čižs Gedimins 25.02.1982 - 12.07.2017
Dzičkovska Larisa 20.01.1947 - 18.07.2017
Kirilovs Vasilijs 02.09.1948 - 22.06.2017
Kovaļova Kira 13.03.1940 - 19.07.2017
Krivaja Antoņina 01.09.1937 - 20.07.2017
Kulakovs Viktors 04.05.1943 - 25.07.2017
Margevičs Konstantīns 04.11.1932 - 19.07.2017
Markuls Viktors 14.04.1954 - 23.07.2017
Ņikuļičeva Aleksandra 14.04.1927 - 19.07.2017
Pudnika Leokādija 08.05.1937 - 22.07.2017
Puškarjovs Marks 03.04.1946 - 21.07.2017
Ribinska Antoņina 15.09.1927 - 21.07.2017
Rimšāne Vincentina 06.01.1930 - 21.07.2017
Visokinskis Edvards 10.09.1931 - 20.07.2017

D-fakti.lv

Добавить комментарий

 