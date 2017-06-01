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Сегодня вы, как это ни обидно, вынуждены будете отложить дело, имеющее для вас первостепенную важность и заняться чьей-то, совершенно не имеющей к вам отношения проблемой. Халтурить, конечно, нехорошо, но иногда надо, а то что это они в самом деле?
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 26 июля 2017 | 09:37
Ушли в мир иной...
С 19 по 25 июля 2017 года в Даугавпилсском загсе было выдано 17 справок о смерти.
В мир иной ушли:
Aroniško Uļjana 07.11.1935 - 19.07.2017
Cirša Mečislava 11.06.1931 - 21.07.2017
Cvetkovs Matvejs 21.08.1943 - 19.07.2017
Čižs Gedimins 25.02.1982 - 12.07.2017
Dzičkovska Larisa 20.01.1947 - 18.07.2017
Kirilovs Vasilijs 02.09.1948 - 22.06.2017
Kovaļova Kira 13.03.1940 - 19.07.2017
Krivaja Antoņina 01.09.1937 - 20.07.2017
Kulakovs Viktors 04.05.1943 - 25.07.2017
Margevičs Konstantīns 04.11.1932 - 19.07.2017
Markuls Viktors 14.04.1954 - 23.07.2017
Ņikuļičeva Aleksandra 14.04.1927 - 19.07.2017
Pudnika Leokādija 08.05.1937 - 22.07.2017
Puškarjovs Marks 03.04.1946 - 21.07.2017
Ribinska Antoņina 15.09.1927 - 21.07.2017
Rimšāne Vincentina 06.01.1930 - 21.07.2017
Visokinskis Edvards 10.09.1931 - 20.07.2017
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