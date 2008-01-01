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Новости Латвия | 26 июля 2017 | 08:50

Среда, 26 июля: почти жара, но вечером — грозы

D-fakti.lv

В первой половине местами пройдут осадки, будет выглядывать и солнце. После обеда к Латвии с юга подойдет обширная зона осадков, которая принесет грозовые ливни, местами сильные. Ветер умеренный, северо-восточный, восточный.

С циклоном и теплым воздушным фронтом в Латвию придут и более теплые воздушные массы, максимальная температура воздуха достигнет +21…+26 градусов, на юго-востоке страны воздух прогреется до +27...+28 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь, а вечером — гроза. Температура — +25...+27 градусов.

Медицинский тип погоды третий, неблагоприятный.

LSM

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