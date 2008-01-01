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Измените на сегодняшний день давно сложившуюся схему действий. Если вы завтракаете на кухне - уйдите с тарелкой в комнату, и так далее. Действуя в таком духе, вы сможете заметить нечто весьма интересное, ранее не попадавшееся вам на глаза.
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Новости Общество | 25 июля 2017 | 20:24
Поздравление Генерального консульства Беларуси с Днём освобождения Даугавпилса
Дорогие ветераны, участники Великой Отечественной войны, уважаемые даугавпилчане! От имени Генерального консульства Республики Беларусь в Даугавпилсе примите искренние и сердечные поздравления с наступающим великим праздником - Днем освобождения вашего прекрасного города от немецко-фашистских захватчиков!
Ежегодно, 27 июля, мы отдаём дань уважения мужеству, стойкости и героизму воинов-освободителей, фронтовиков и тружеников тыла, партизан и подпольщиков, освобождавших город Даугавпилс. Именно в этот день, 73 года назад, войска 2-го Прибалтийского фронта в ходе жесточайших кровопролитных боев полностью освободили Даугавпилс от фашистских войск. С тех пор это событие навсегда вошло в историю города.
Пусть Ваш город растет и благоустраивается, развивается его экономика, крепнет социальная структура.
Вечная слава и память воинам, отдавшим жизнь в сражениях за Даугавпилс!
Низкий поклон и безграничная благодарность ныне живущим!
Желаем ветеранам крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и долгих лет жизни, а всем жителям Даугавпилса - благополучия и мирного неба!
И.о. Генерального консула Республики Беларусь в Даугавпилсе Антонина Струневская
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