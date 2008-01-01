Поздравление Генерального консульства Беларуси с Днём освобождения Даугавпилса

Новости Общество | 25 июля 2017 | 20:24

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Дорогие ветераны, участники Великой Отечественной войны, уважаемые даугавпилчане! От имени Генерального консульства Республики Беларусь в Даугавпилсе примите искренние и сердечные поздравления с наступающим великим праздником - Днем освобождения вашего прекрасного города от немецко-фашистских захватчиков!

Ежегодно, 27 июля, мы отдаём дань уважения мужеству, стойкости и героизму воинов-освободителей, фронтовиков и тружеников тыла, партизан и подпольщиков, освобождавших город Даугавпилс. Именно в этот день, 73 года назад, войска 2-го Прибалтийского фронта в ходе жесточайших кровопролитных боев полностью освободили Даугавпилс от фашистских войск. С тех пор это событие навсегда вошло в историю города.

Пусть Ваш город растет и благоустраивается, развивается его экономика, крепнет социальная структура.

Вечная слава и память воинам, отдавшим жизнь в сражениях за Даугавпилс!

Низкий поклон и безграничная благодарность ныне живущим!

Желаем ветеранам крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и долгих лет жизни, а всем жителям Даугавпилса - благополучия и мирного неба!



И.о. Генерального консула Республики Беларусь в Даугавпилсе Антонина Струневская