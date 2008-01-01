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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 25 июля 2017 | 13:05
В музее состоится День семьи
30 июля 2017 года в 13:00 в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее (ул.Ригас, 8) состоится День семьи, во время которого у посетителей будет отличная возможность за символическую цену осмотреть культурно-историческую экспозицию музея и принять участие в интересной творческой мастерской.
Начало мастерских в 13:00. Просим не опаздывать и напоминаем – количество мест ограничено!
Стоймость участия для всей семьи, независимо от количества человек, – 1.42 евро. В цену входит осмотр культурно-исторических экспозиций музея.
D-fakti.lv
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