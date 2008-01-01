В музее состоится День семьи

Новости Общество | 25 июля 2017 | 13:05

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30 июля 2017 года в 13:00 в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее (ул.Ригас, 8) состоится День семьи, во время которого у посетителей будет отличная возможность за символическую цену осмотреть культурно-историческую экспозицию музея и принять участие в интересной творческой мастерской.

Начало мастерских в 13:00. Просим не опаздывать и напоминаем – количество мест ограничено!

Стоймость участия для всей семьи, независимо от количества человек, – 1.42 евро. В цену входит осмотр культурно-исторических экспозиций музея.

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