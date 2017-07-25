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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
25 июля
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Сегодняшний день будет отмечен сильным влиянием Луны, которая заставит вас метаться из угла в угол, все время менять решения и вообще вести себя крайне непредсказуемо. Очевидно, ни о каких важных делах сегодня и речи быть не может - запорете.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости В мире | 25 июля 2017 | 12:17
Новый президент Индии официально вступил в должность
Новый президент Индии Рам Натх Ковинд, избранный 17 июля 2017 года, во вторник принес присягу и официально вступил в должность.
Рам Натх Ковинд одержал уверенную победу на выборах президента страны 17 июля, набрав 65,65% голосов коллегии выборщиков (состоит из депутатов центрального и региональных парламентов). Ковинд был выдвинут кандидатом в президенты правящим Национальным демократическим альянсом, ведущую роль в котором играет партия премьер-министра Нарендры Моди.
Формально конституция Индии допускает существенную роль президента в управлении страной, но в действительности он выполняет преимущественно представительские функции, тогда как страной руководит глава правительства.
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