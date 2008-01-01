В Краславе отметили День города — и Праздник огурцов

Новости Общество | 25 июля 2017 | 11:41

Эльвирa Шкутане Эльвирa Шкутане

С 20 по 22 июля 2017 года Краславе отмечали праздник города. Среди мероприятий был и первый международный фестиваль кулинарного наследия — Праздник огурцов, сообщает LTV.

На празднике своими рецептами делились и местные жители, и гости из других стран. По словам Инты Липшане, специалиста Центра туристической информации и Центра кулинарного наследия, в Краславе «растут очень хорошие и какие-то особенно вкусные огурцы».

«Не знаю, как это объяснить. Может, потому что Краслава в долине, все холодные ветра дуют мимо. Мы приграничье считаем плюсом, а не минусом. Поэтому и есть наши друзья из Белоруссии, из Литвы, из России тоже», — добавила Липшане.

Хозяйки говорят: поскольку огурцы — один из самых популярных овощей, придумать праздничные рецепты было нетрудно. На стол поставили и традиционные маринованные огурцы, и блинчики, и варенье, и даже суп. Илзе Стабулниеце из Краславского края даже жарит огурцы, а также «мы все наши толстые огурцы фаршируем овощами, грибам и мясом». «Людям нравится», — добавила она.

Блюда оценивало специальное международное жюри. На праздник пришли несколько тысяч гостей, которые попробовали более 25 блюд из огурцов.

LSM