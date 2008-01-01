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Новости Экономика | 25 июля 2017 | 11:21
Минфин планирует повысить акциз еще больше
Министерство финансов предлагает еще больше повысить акцизный налог на алкоголь и сигареты, свидетельствуют подготовленные Минфином предложения к поправкам к закону об акцизном налоге, поданные для утверждения в окончательном чтении.
Это необходимо, так как планируется увеличить налоговые льготы для пожертвований, поясняет Минфин. Минфин предлагает в 2018 году установить ставки акциза на алкогольные напитки, пиво и сигареты в размере, который был предусмотрен на 2019 год, а в 2019 году - в размере, который был предусмотрен на 2020 год.
Минфин предлагает с 1 июля 2018 года установить ставку акциза на сигареты в размере 78,7 евро за 1000 штук вместо планировавшихся ранее 70,7 евро.
Акциз на пиво предлагается повысить на 6,8 евро за объемный процент абсолютного спирта вместо планировавшихся 5,6 евро.
Акцизный налог на остальные алкогольные напитки предлагается установить в размере 1670 евро за объемный процент абсолютного спирта вместо планировавшихся ранее 1450 евро.
Одобренные Сеймом в первом чтении поправки к закону об акцизном налоге предусматривают, что ставка акцизного налога на сигареты повышается на 5,5% - с 67 до 70,7 евро за 1000 штук с 1 июля 2018 года.
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