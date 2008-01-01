Продолжается розыгрыш кубка по волейболу

Новости Спорт | 25 июля 2017 | 10:42

Пресс-фото Пресс-фото

Как и каждый вечер среды, 26 июля 2017 года в 18:00 на Резекненском городском пляже около озера Ковшу, пройдет розыгрыш кубка по пляжному волейболу MIX.

Регистрация в день соревнований с 17:30 до 17:45.

Суббота, 29 июля:

9:00 - На теннисном корте Управления спорта - городской чемпионат по теннису среди мужчин и женщин (18. Novembra iela 39, Rēzekne);

10:00 – На стадионе Резекненской 2 средней школы - чемпионат по футболу (Dārzu ielā 7);

12:00 – В актовом зале ARPC “Zeimuļs” - III международный турнир по шахматам “Rositten Rapid 2017”. (Krasta iela 31).

Воскресенье, 30 июля:

9:00 – На теннисном корте Управления спорта - городской чемпионат по теннису среди мужчин и женщин (18. Novembra iela 39, Rēzekne);

15:00 На стадионе управления спорта - чемпионат по футболу (1 лига). Игра между командами „Rēzeknes BJSS/ FA” и „FK Tukums 2000/TSS”.

rezekneszinas.lv