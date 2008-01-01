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25 июля
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Сегодня очень важна будет ваша профессиональная активность, однако постарайтесь не слишком перенапрягаться, в противном случае у вас могут возникнуть проблемы со здоровьем.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Спорт | 25 июля 2017 | 10:42
Продолжается розыгрыш кубка по волейболу
Как и каждый вечер среды, 26 июля 2017 года в 18:00 на Резекненском городском пляже около озера Ковшу, пройдет розыгрыш кубка по пляжному волейболу MIX.
Регистрация в день соревнований с 17:30 до 17:45.
Суббота, 29 июля:
9:00 - На теннисном корте Управления спорта - городской чемпионат по теннису среди мужчин и женщин (18. Novembra iela 39, Rēzekne);
10:00 – На стадионе Резекненской 2 средней школы - чемпионат по футболу (Dārzu ielā 7);
12:00 – В актовом зале ARPC “Zeimuļs” - III международный турнир по шахматам “Rositten Rapid 2017”. (Krasta iela 31).
Воскресенье, 30 июля:
9:00 – На теннисном корте Управления спорта - городской чемпионат по теннису среди мужчин и женщин (18. Novembra iela 39, Rēzekne);
15:00 На стадионе управления спорта - чемпионат по футболу (1 лига). Игра между командами „Rēzeknes BJSS/ FA” и „FK Tukums 2000/TSS”.
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