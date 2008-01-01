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Измените на сегодняшний день давно сложившуюся схему действий. Если вы завтракаете на кухне - уйдите с тарелкой в комнату, и так далее. Действуя в таком духе, вы сможете заметить нечто весьма интересное, ранее не попадавшееся вам на глаза.

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Новости Общество | 25 июля 2017 | 10:17

В Риге пройдет день Латгалии

D-fakti.lv

Регион Латгальского планирования, совместно с обществом «Tematiskie ciemi» , 19 августа, 2017 года с 10:00 до 19:00 на площади Екаба, уже четвертый год организуют мероприятие «День Латгалии в Риге».

Мероприятие проходит во время Праздника города Риги.
В этот день, в столице будет предложена Латгальская Тематическая, сельская программа с передвижной ярмаркой, на которой появится возможность приобрести хозяйственные и ремесленные изделия из Латгалии, а также насладиться Латгальской музыкой и танцами.

Чтобы популяризовать местную продукцию и её производителей, Латгальский регион планирования предлагает местным ремесленникам и производителям поучаствовать в мероприятии вместе со своей продукцией.
За подробной информацией просьба обращаться к консультанту Латгальского центра предпринимательской деятельности - Валдису Митенбергу.

rezekneszinas.lv 

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