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Новости Культура | 25 июля 2017 | 10:05
В Краславе открылась выставка Дайги Лапсы
Художница Дайга Лапса родилась в Риге, но уже много лет живет в Краславе, где в этом году отпраздновала свой юбилей. В честь этого значимого события 22 июля 2017 года в Краславском историческом и художественном музее была открыта персональная выставка «Между небом и землей».
На выставке можно увидеть созданные в разной технике работы Дайги - керамику, текстиль, живопись, графику, рукоделия. Тематика работ такая же утонченная и изящная, как и сама художница. Кажется, что даже в небольшой эскиз Дайга вкладывает часть своего внутреннего света и доброты, которые передаются каждому, кто приближается к этой необычной и талантливой женщине.
Поздравить Дайгу с очередным художественным триумфом пришли не только местные жители, но и гости из других городов. Свое восторженное отношение выразили ее друзья и коллеги - краславские художники. Особую торжественность мероприятию придало присутствие графа Платера, в роли которого предстал Эдуардс Дановскис, а музыкальное сопровождение для гостей выставки художницы и юбиляра Дайги Лапсы подготовил Феликс Лукашевич.
Дайга выразила благодарность коллективу Краславского исторического и художественного музея и жителям нашего города за поддержку, которую получала в течение всех проведенных в Краславе лет.
Все желающие могут посетить выставку «Между землей и небом» в выставочном зале (бывшие конюшни) Краславского исторического и художественном музее на ул. Пилс 8.
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