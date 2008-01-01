Латгальцы представлены только легкоатлетами

Новости Спорт | 25 июля 2017 | 09:48

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Стартовал юношеский олимпийский европейский фестиваль, который проходит в Дьоре (Венгрия). В рамках фестиваля юные атлеты со всей Европы будут состязаться в 10 видах. Латвия представлена 53 спортсменами в 7 видах программы.

Это 14-й олимпийский фестиваль, который проходит раз в два года. Церемония открытия состоялась 23 июля 2017 года, а завершится он 29 июля. В соревнования принимают участие атлеты в возрасте от 15 до 18 лет.

16 спортсменов будут состязаться на легкоатлетическом стадионе. В их числе трое представителей Латгалии. Илария Лочмеле (Лудза) побежит 3000 м, Янис Сеньканс (Резекне) выйдет на старт 800 м, а Артур Шаркович будет состязаться в прыжках в длину и в тройном прыжке.



Латвийские атлеты также будут представлены в таких дисциплинах, как дзюдо, гребля на байдарках и каноэ, плавание, велоспорт, теннис и спортивная гимнастика.

7sport.lv