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Новости Общество | 25 июля 2017 | 09:27

В день поминовения будут курсировать двухвагонные трамваи

D-fakti.lv

30 июля 2017 года на Католическом кладбище будет проходить День поминовения, поэтому для удобства пассажиров будет увеличено количество вагонов трамвайного маршрута №3 – одновагонные трамваи заменят двухвагонными.

Время отправления двухвагонных трамваев от остановки «Stropu ezers»: 14:20, 14:45, 15:10, 15:35, 16:00, 16:25.

D-fakti.lv

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