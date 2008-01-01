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Сегодняшний день будет отмечен сильным влиянием Луны, которая заставит вас метаться из угла в угол, все время менять решения и вообще вести себя крайне непредсказуемо. Очевидно, ни о каких важных делах сегодня и речи быть не может - запорете.

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Новости Общество | 25 июля 2017 | 09:11

Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Пресс-фото

На 25 июля 2017 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 90 профессиям.

Автослесарь;
автоэлектрик;
администратор гостиницы;
архитектор;
ассистент радиолога;
ассистент технического директора;
бармен-официант;
бетонщики;
водитель автовышки;
водитель автомобиля;
водитель грузового автомобиля + закупщик скота (Риебини, Прейльский район);
водители грузовых автомобилей;
врачи;
грузчик (работа в Kекаве);
жестянщик;
заместитель технического директора (теплосети);
изготовитель пресс-форм;
инвентаризатор леса;
инженер-конструктор;
инженер связи и телекоммуникаций;
интервьюер;
кассиры (работа в Pиге);
кладовщик + грузчик;
комплектовщики (работа в Риге);
кондитер;
конструктор (Иецава, Баусский район);
консультант клиентов;
контролёр (металлообработка);
координатор проекта;
кровельщик;
лаборант (дорожное строительство);
лаборант биомедицины;
маркировщики изделий;
маляр;
массажист (работа в Калупе);
медсестра;
менеджер/ специалист по продажам декоративных растений;
мойщик автомобиля- скотовоза (Риебини, Прейльский район);
монтёр металлоконструкций;
монтёр низковольтных систем;
монтёр сигнализации;
монтёр солнечных батарей (работа в Германии);
мясник (работа в Приекуле, Лиепайский район);
обойщик транспортных средств;
оператор ленточной пилы;
оператор по производству пищевых продуктов (мясопереработка) (работа в Kекаве);
оператор производства пиломатериалов;
оператор станка с ЧПУ;
отделочник;
охранники (работа в Pиге);
оценщик леса;
педагог–консультант карьеры;
плотники;
повара;
подсобники;
поставщик/ заготовитель;
почтальон;
преподаватель немецкого языка;
программист;
продавец- оператор АЗС (работа в Екабпилсе);
продавцы-консультанты;
продавцы на рынок;
продавцы розничной торговли;
производственный бухгалтер;
работник в цех;
работник на склад (работа в Риге);
руководитель проекта;
руководитель филиала (NVA);
сварщики;
сиделки (работа в Калупе);
скотник (Риебини, Прейльский район);
слесари;
слесари металлоконструкций;
слесарь-ремонтник;
социальный педагог;
специалист по закупкам;
специалист по кадрам;
специалист службы пробации;
специалисты по обслуживанию клиентов;
старший повар;
стоматолог;
строитель;
таксист;
техник лесоводства;
техник-отделочник;
технический секретарь;
токарь-фрезеровщик;
уборщики;
учитель домоводства;
учитель истории и социальных наук (Земгальская средняя школа);
учитель латышского языка (Земгальская средняя школа);
учитель начального образования;
учитель математики;
учитель физики;
учитель физкультуры (Земгальская средняя школа);
член правления (транспорт);
швеи;
электромонтёры.

Информация о вакансиях:
Даугавпилсский филиал ГАЗ , ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561
nva.gov.lv

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