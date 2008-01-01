Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 25 июля 2017 | 09:11

Пресс-фото Пресс-фото

На 25 июля 2017 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 90 профессиям.

Автослесарь;

автоэлектрик;

администратор гостиницы;

архитектор;

ассистент радиолога;

ассистент технического директора;

бармен-официант;

бетонщики;

водитель автовышки;

водитель автомобиля;

водитель грузового автомобиля + закупщик скота (Риебини, Прейльский район);

водители грузовых автомобилей;

врачи;

грузчик (работа в Kекаве);

жестянщик;

заместитель технического директора (теплосети);

изготовитель пресс-форм;

инвентаризатор леса;

инженер-конструктор;

инженер связи и телекоммуникаций;

интервьюер;

кассиры (работа в Pиге);

кладовщик + грузчик;

комплектовщики (работа в Риге);

кондитер;

конструктор (Иецава, Баусский район);

консультант клиентов;

контролёр (металлообработка);

координатор проекта;

кровельщик;

лаборант (дорожное строительство);

лаборант биомедицины;

маркировщики изделий;

маляр;

массажист (работа в Калупе);

медсестра;

менеджер/ специалист по продажам декоративных растений;

мойщик автомобиля- скотовоза (Риебини, Прейльский район);

монтёр металлоконструкций;

монтёр низковольтных систем;

монтёр сигнализации;

монтёр солнечных батарей (работа в Германии);

мясник (работа в Приекуле, Лиепайский район);

обойщик транспортных средств;

оператор ленточной пилы;

оператор по производству пищевых продуктов (мясопереработка) (работа в Kекаве);

оператор производства пиломатериалов;

оператор станка с ЧПУ;

отделочник;

охранники (работа в Pиге);

оценщик леса;

педагог–консультант карьеры;

плотники;

повара;

подсобники;

поставщик/ заготовитель;

почтальон;

преподаватель немецкого языка;

программист;

продавец- оператор АЗС (работа в Екабпилсе);

продавцы-консультанты;

продавцы на рынок;

продавцы розничной торговли;

производственный бухгалтер;

работник в цех;

работник на склад (работа в Риге);

руководитель проекта;

руководитель филиала (NVA);

сварщики;

сиделки (работа в Калупе);

скотник (Риебини, Прейльский район);

слесари;

слесари металлоконструкций;

слесарь-ремонтник;

социальный педагог;

специалист по закупкам;

специалист по кадрам;

специалист службы пробации;

специалисты по обслуживанию клиентов;

старший повар;

стоматолог;

строитель;

таксист;

техник лесоводства;

техник-отделочник;

технический секретарь;

токарь-фрезеровщик;

уборщики;

учитель домоводства;

учитель истории и социальных наук (Земгальская средняя школа);

учитель латышского языка (Земгальская средняя школа);

учитель начального образования;

учитель математики;

учитель физики;

учитель физкультуры (Земгальская средняя школа);

член правления (транспорт);

швеи;

электромонтёры.

Информация о вакансиях:

Даугавпилсский филиал ГАЗ , ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561

nva.gov.lv

D-fakti.lv