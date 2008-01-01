Вторник, 25 июля: облачно, но тепло

Новости Латвия | 25 июля 2017 | 08:57

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Днем в Латвии синоптическая ситуация существенно не изменится, но количество облачности постепенно увеличится.

Местами, преимущественно в восточных регионах, ожидается небольшой дождь. Ветер северо-восточный, от слабого до умеренного. Максимальная температура воздуха +20…+25 градусов.

В Риге облачно с прояснениями, без осадков. Воздух прогреется до +23...+25 градусов.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM