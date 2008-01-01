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Новости Происшествия | 25 июля 2017 | 20:19

Даугавпилсская полиция разыскивает

VP

Даугавпилсский участок госполиции разыскивает без вести пропавшую Винету Вердиню 1966 г. р., которая 22 июля 2017 года вышла из своего дома в Илукстском крае, Эглайнской волости и её место нахождения до сих пор неизвестно.

Приметы Винеты: рост 175 см, волосы с проседью, средней длинны, носит очки.

Была одета в черные брюки, розовую куртку, тёмно-синюю футболку, на ногах была белая спортивная обувь

Если у кого-то имеется информация о месте нахождения Винеты (или любая другая информация), просим звонить по номеру 65403302; 110 или лично обратиться в учреждение полиции.

D-fakti.lv

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