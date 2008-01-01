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Новости Культура | 24 июля 2017 | 23:03

Джаз-квинтет из Вильнюса открывает Музыкальный август в Даугавпилсе

3 августа в 18.00 часов в сквере Андрея Пумпура концертом джаз-квинтета CinAmono начинается марафон августовских музыкальных четвергов в Даугавпилсе.

Первыми в концерте выступят жемчужины литовского джаза Лаура Будрецките (вокал) и музыканты: Симонас Шипавичюс (саксофон), Жигимантас Бачкус (гитара), Витис Нивинскас (контрабас) и Домантас Размус (ударные). Группа CinAmono из Вильнюса создаст прекрасное настроение и подарит слушателям незабываемые эмоциональные моменты.

Создатели группы CinAmono – молодые, талантливые и перспективные музыканты. Солистка группы Лаура Будрецките с 2012 года участвовала во многих международных фестивалях и конкурсах джазовой музыки, достигнув отличных результатов. В 2013 году на Рижском фестивале джазовой музыки певица завоевала Гран-при. Другой участник группы – неутомимый джаз-музыкант Витис Нивинскас, выступающий на сцене более 20 лет.

На первых этапах CinAmono выступал как дуэт, но со временем перерос в квинтет. Летом 2016 года в группу пришел молодой, перспективный и полный положительной энергии ударник Домантас Размус. А летом 2017 года присоединились еще два замечательных музыканта – саксофонист Симонас Шипавичюс и один из самых популярных и молодых джаз-гитаристов в Литве – Жигимантас Бачкус. Музыканты вместе создают и аранжируют оригинальные мелодии, соединяющие блюз и элементы народной музыки всего мира.

В этом году проекту «Музыкальный август в Даугавпилсе» исполняется 5 лет! Его организует Центр латышской культуры при поддержке Даугавпилсской городской думы.

Информация: Центр латышской культуры – www.vienibasnams.lv, тел. 65427552
 

Центр латышской культуры

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