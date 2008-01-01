У Резекненского техникума появится многофункциональный центр - за 2 млн

Новости Общество | 24 июля 2017 | 22:50

LSM LSM

На территории Резекненского техникума, где на сегодняшний день почти тысяча учащихся осваивает разные профессии, снова начались строительные работы. Недавно здесь за 12 млн евро сделали капитальный ремонт, а также построили новые здания. Теперь возводят многофункциональный зал, который, по мнению руководства техникума, необходим для качественного проведения спортивных занятий. Цена вопроса — 2 миллиона евро, сообщает Латвийское радио-4.

Рядом с недавно реновированным комплексом зданий Резекненского техникума — лабораториями, служебной гостиницей, учебным корпусом — опять ведется стройка: здесь для нужд техникума возводят многофункциональный зал. На ремонт зданий уже потратили более 12 млн евро, полученных от государства и Евросоюза.

Масштабное улучшение инфраструктуры начали после того, как три года назад Восточнолатгальская профессиональная школа получила новый статус — и была переименована в Резекненский техникум.

На первом этаже новостройки будет размещаться зал, сцена, гардероб, медпункт. На втором — спортивный и тренажерный залы, кабинеты для тренерского состава и занятий, рассказывает директор Резекненского техникума Бенита Вирбуле.

«Так как в последние годы количество учеников у нас приблизилось к 1000, мы имеем более 40 учебных групп — и в каждой группе по два урока спорта, то вы понимаете, что где -то нужно проводить более 1600 уроков спорта», — отметила она.

Бенита Вирбуле указывает, что до этого занятия проводились в разных помещениях, а в будущем зал будет использоваться и для уроков спорта, и для проведения разных мероприятий, ведь техникум реализует 16 образовательных программ — и здесь обучается более тысячи учащихся.

Для строительства возникла необходимость вырубить березовую рощу, что не привело в восторг местных жителей. Но, как утверждает представитель Резекненской городской думы Карлис Позняков, все было сделано в соответствии с нормативными актами самоуправления.

«Проект согласован и утвержден Резекненской стройуправой, и мы информированы, что в рамках проекта будут срублены 53 дерева.

За уменьшение природного многообразия были возмещены убытки в размере 1 251 евро. Эти средства перечислены в городской бюджет и будут направлены на озеленение и благоустройство города», — пояснил он.

По словам директора техникума, строительство многофункционального зала — это не последние работы, ведь в будущем планируется модернизация мастерских.

«Резекненский техникум с 2012 по 2015 год осуществил проект улучшения инфраструктуры. Для нужд этого проекта государство выделило из фондов Европейского союза более 12 миллионов евро. За эти деньги была улучшена инфраструктура здания, были созданы лаборатории для учебных программ «Гостиничный сервис», «Электротехника и энергетика», «Компьютерные системы», «Программирование» и «Производство пищевых продуктов». Конечно, на этом улучшение материальной базы не заканчивается», — уверила Вирбуле.

Статистика последних лет показывает, что число молодых людей, поступивших в профессиональные учебные учреждения, увеличилось. Это подтверждает и заместитель госсекретаря Министерства образования Эвия Папуле.

«Последние три-четыре года говорят о том, что постепенно мы достигаем намеченных целей, так в прошлом учебном году на 13% увеличилось число тех учащихся, которые обучаются в профессиональных учебных заведениях страны.

Улучшились также и результаты квалификационных экзаменов, почти 70% учащихся их сдали на 6 баллов и выше», —заявила она.

Строительство нового многофункционального зала Резекненского техникума планируется завершить в конце следующего года. Работы за два миллиона евро проведет Рижское предприятие Latvijas Energoceltnieks.

LSM