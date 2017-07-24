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Новости В мире | 24 июля 2017 | 12:53
В результате теракта погибли 35 человек
Число погибших при взрыве в Кабуле, столице Афганистана возросло до 35 человек, передает агентство Рейтер со ссылкой на правительственного чиновника Афганистана.
Смертник на автомобиле подорвался в одном из районов Кабула утром 21 июля 2017 года. Телеканал Tolo News передавал, что взрыв прогремел неподалеку от дома второго замглавы исполнительной власти Афганистана. По данным агентства Пажвак, ответственность за взрыв взяли на себя талибы.
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