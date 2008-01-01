Полиция помогла гостью города

Новости Происшествия | 24 июля 2017 | 11:50

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Ранним утром 21 июля 2017 года пост видеонаблюдения полиции Даугавпилсского самоуправления заметил мужчину в годах, который какое-то время блуждал по улицам Даугавпилса, сообщает портал Муниципальной полиции.

Сотрудники патрульной группы самоуправления незамедлительно прибыли на место где находиля мужчина, и выяснили, что мужчина 1941 г. р. был в гостях к своего двоюродного брата. Мужчина гостил в Даугавпилсе впервые, поэтому заблудился в поисках автобусной станции. Полицейские проводили его до Даугавпилсской автостанции, чтобы мужчина смог спокойно вернуться домой на первом автобусе.

Полиция самоуправления призывает горожан – если Вы стали свидетелями подобной ситуации, когда человек заблудился и ему необходима помощь – обращаетесь в дежурную часть Муниципальной полиции по круглосуточному телефону 654 21500.

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