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Новости Общество | 24 июля 2017 | 11:24
Национальный парк «Разна» приглашает путешественников
В Национальном парке «Разна», 5 августа 2017 года, первый раз состоится событие, под названием «День путешественников».
Каждого заинтересованного приглашают отправиться на захватывающие экскурсии, походы, велопрогулки , а также принять участие в других творческих мероприятиях.
„Национальный парк Разна был создан не только для того, чтобы сохранять природные ценности, но и чтобы способствовать развитию природного туризма. Это место, где можно насладиться всей красотой пейзажа и оценить гостеприимство Латгальского народа. Для того, чтобы развить эту территорию как единый, конечный туристический пункт, в 2017 году, руководство, а также Резекненские, Дагдские и Лудзенские краевые самоуправления заключили общественный договор. День путешественников – это первое мероприятие, которое удалось реализовать в рамках сотрудничества”, сообщает инициатор идеи - руководитель природного центра „Разна” Регина Индрике.
Это отличная возможность ознакомиться с парком лучше, как и для жителей ближайших населений, так и для гостей издалека.
В сопровождении специалистов и местных гидов, можно будет отправиться в походы и ознакомиться с различными природными ценностями. Любители Скандинавской ходьбы, смогут оценить красоту окрестностей озера Салаи и многое другое. Также, для любителей велопрогулок, данное мероприятие подготовило много интересного.
В день мероприятия по маршруту “Rēzekne-Lūznava-Lipuški-Andrupene-Rēzekne” будет курсировать бесплатный автобус. Жители Резекне, а особенно семьи с детьми, приглашаются использовать возможность отправиться на экскурсию (записаться заранее), а также принять участие в творческих мастерских.
Вход на мероприятие свободен.
Подробная программа мероприятия и график движения автобуса доступны здесь.
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