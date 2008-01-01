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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Сегодня успех будет крыться в правильном разделении обязанностей. Вам, по-видимому, придется взять на себя роль координатора.
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Новости Спорт | 24 июля 2017 | 10:50
В Даугавпилсском крае пройдёт веломарафон
В Свентской волости Даугавпилсского края 16 сентября 2017 года в третий раз пройдёт веломарафон МТВ, организатором которого является туристический клуб «Подснежник». Соревнования в Свенте также будут 6-м этапом регионального велотура «LiVelo».
На соревнования приглашаются все желающие. Каждый сможет выбрать протяженность дистанции в зависимости от физической готовности – 2, 21 и 39 км. С подробностями можно ознакомиться в положении гонки. Регистрацию также можно пройти он-лайн до 13 сентября – стартовый взнос 5 евро. Доступна регистрация и в день соревнования, но стартовый взнос будет 10 евро.
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