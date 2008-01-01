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Новости Спорт | 24 июля 2017 | 10:25

Резекненки возглавляют чемпионат

Pexels.com

В 12-м туре первой лиги чемпионата Латвии по футболу «Даугавпилс» на выезде уступил «Тукумсу» - 1:4. Гол с пенальти на 43-й минуте забил Илья Шевчук. К этому времени даугавпилчане уступали – 0:2.

«Резекне» в гостях свели матч вничью против «Альберта» - 1:1. На 83-й минуте счёт сравнял Дмитрий Борисов.

«Прейли» на минувшей неделе успели сыграть дважды. 19 июля 2017 года команды проиграли «Гробини» - 2:11, в рамках перенесённого 26 тура, а 22 июля капитулировала перед «Смилтене» - 1:3.

«Прейли» без очков замыкает список участников – 12-е место. «Даугавпилс» 9-й – 11 очков, у «Резекне» самая высокая позиция – 5-е место (15 очков).

В первой лиге женского чемпионата Латвии прошёл один матч. «Резекне» разгромил «Иецаву/Елгаву» - 14:0. 8 мячей в активе Анастасии Фёдоровой.
«Резекне » после 8 матчей возглавляет чемпионат.

7sport.lv 

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