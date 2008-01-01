В Лудзе пройдут дни байкеров

Новости Общество | 24 июля 2017 | 09:41

Ludza.lv Ludza.lv

Рев моторов, скорость, музыка, адреналин и новые встречи – такая атмосфера 29 июля 2017 года будет царить в Лудзе. Здесь пройдут традиционные и долгожданные Дни байкеров.

В 09:00 – 3-й этап слета спортсменов любительского автокросса и почитателей автотранспорта на Макашанской трассе

После 14:00 – сбор на парадный заезд мотоциклистов на площади у здания самоуправления (ул. Райня 16)

В 15:00 – парадный заезд по улицам Лудзы. Маршрут: ул. Райня – ул. Латгалес – ул. Маза Эзеркраста — ул. Сколас – ул. Райня – ул. Лиепаяс – ул. Елгавас – ул. Латгалес – ул. Стацияс – ул. Миглиника – стадион «Варпа»

После парада – на стадионе «Варпа» зрителей и участников музыкальным выступлением разогреет группа JELLYFISH и танцевальная группа ZUMBA DENC из России. Там-же можно будет посмотреть на гоночные автомобили, участвовавшие на слете автомобилей на Макашанской трассе. Будет возможность подняться на воздушном шаре и осмотреть Лудзу с высоты птичьего полета.

В 17:00 – показательные выступления Кауньского клуба спортивной авиации (Литва) в небе над Лудзей, веселые заданя для байкеров и посетителей мероприятия

С 18:00 – 19:00 – акция «Поздравь Лудзу с днем рождения!»: у «свободного микрофона» будет возможность в видеопоздравлении сказать добрые слова и пожелания Лудзе и ее жителям

В 19:00 – показательные выступления Кауньского клуба спортивной авиации над Лудзей, мото триал и вело фристайл в исполнении профессионалов

В авиационных показательных выступлениях участвовать будут 3 самолета. Мероприятия «Дней байкеров» будет вести аттрактивный МАРИС СУСЕЙС!

В 20:00 – музыкальная часть мероприятия начнется со звуков блюза THE BLUES GANG и MIRTA&HOT ELECTRIC

В 21:30 – выступать будет группа шлягерной музыки RIKARDEONS и группа пикантных танцев SUPER CHICKS

После 24:00 и до утра – веселье и отличная атмосфера вместе с ЯНИСОМ ДРЕГЕРИСОМ и группой WILD DETROIT GANG

Мероприятие организует самоуправление Лудзенского края и Резекненский мотоклуб «Lielceļa klaidoņi».

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