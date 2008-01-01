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Новости Культура | 24 июля 2017 | 09:17

В Даугавпилсе начнется международный симпозиум керамического искусства

Daugavpils.lv

4 августа 2017 года в 16:00 в Арт-Центре им. Марка Ротко откроется 5-й Международный симпозиум по керамическому искусству.

Вдохновленные неповторимой атмосферой Даугвапилсской крепости, на протяжении двух недель творческой работы участники симпозиума будут создавать произведения керамичесского искусства. В этом году у симпозиума особенная тема – в рамках мероприятия будут созданы монументальные уличные керамические скульптуры, которые впоследствии украсят город Даугавпилс.

Необходимо отметить, что в этом году керамический симпозиум пройдет в рамках 1-го Латвийского международного фестиваля современной керамики, в рамках которого будет открыто несколько выставок и различные керамические мастер-классы. Кроме того, посетители получат возможность углубить свои знания в области керамики, посещая программу лекций и презентаций.

В этом году в симпозиуме примут участие 23 художника из 9 стран: Marie-Josée Comello (Германия), Annakatrin Kraus (Германия/США), Ray Chen (США), Viviane Diehl (Бразилия), Rosana Tagliari Bortolin (Бразилия), Snježana Pokos-Vujec (Хорватия), Jacob Meudt (США), Dorothea Nold (Германия), Christina Bunk (Германия), Mārtiņš un Inga Pērkoni (Латвия), Jacomijn Steen (Нидерланды), Şirin Koçak Özeskici (Турция), Ana Maria Asan (Румыния/Бельгия), Kemal Tizgöl (Турция), Sencer Sari (Турция), Lilija Zeiļa (Латвия), Nellija Dzalba (Латвия), Eleonora Pastare (Латвия), Una Gura (Латвия), Ilona Šauša (Латвия), Imants Klīdzējs (Латвия), Kaspars Geiduks (Латвия).

Симпозиум состоится с 4 по 18 августа 2017 года.

Мероприятие поддержали – Даугавпилсская городская дума, Государственный фонд культурного капитала, Агентство по развитию Латгальского региона, государственное предрпиятие "Latvijas valsts meži", Latvijas Mobilais telefons, Valmiermuiža.

daugavpils.lv

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