Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
24 июля
Именины:
Криста, Кристиана, Кристине, Кристапс / Аркадий, Генриетта
Гороскоп на день
Лев
23 июля
- 23 августа
Самая большая ваша проблема - нежелание принимать решения. Если очень хочется - можете пооткладывать это неприятное занятие еще пару дней.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 11 .. 13 C
- Утро
- 16 .. 18 C
- День
- 20 .. 22 C
- Вечер
- 17 .. 19 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1642 ()
|GBP
|0.8961 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|68.6175 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какой будет коалиция в Даугавпилсской городской думе нового созыва?
Популярные статьи
В трагическом ДТП погибла женщина
Утром 21 июля 2017 года в Даугавпилсе произошла авария, в результате которой погиб один человек, а е ...
2. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {2}
3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {1}
4. Девушки из Даугавпилса вошли в первую пятерку на чемпионате мира по фитнесу
5. Как Лаймдота Украине счастья желала {20}
6. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {44}
7. В Резекне начнут строительство производственного комплекса
8. В Даугавпилсе был застрелен мужчина, второй – ранен
9. Вакансии Даугавпилсского агентства занятости
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 24 июля 2017 | 09:17
В Даугавпилсе начнется международный симпозиум керамического искусства
4 августа 2017 года в 16:00 в Арт-Центре им. Марка Ротко откроется 5-й Международный симпозиум по керамическому искусству.
Вдохновленные неповторимой атмосферой Даугвапилсской крепости, на протяжении двух недель творческой работы участники симпозиума будут создавать произведения керамичесского искусства. В этом году у симпозиума особенная тема – в рамках мероприятия будут созданы монументальные уличные керамические скульптуры, которые впоследствии украсят город Даугавпилс.
Необходимо отметить, что в этом году керамический симпозиум пройдет в рамках 1-го Латвийского международного фестиваля современной керамики, в рамках которого будет открыто несколько выставок и различные керамические мастер-классы. Кроме того, посетители получат возможность углубить свои знания в области керамики, посещая программу лекций и презентаций.
В этом году в симпозиуме примут участие 23 художника из 9 стран: Marie-Josée Comello (Германия), Annakatrin Kraus (Германия/США), Ray Chen (США), Viviane Diehl (Бразилия), Rosana Tagliari Bortolin (Бразилия), Snježana Pokos-Vujec (Хорватия), Jacob Meudt (США), Dorothea Nold (Германия), Christina Bunk (Германия), Mārtiņš un Inga Pērkoni (Латвия), Jacomijn Steen (Нидерланды), Şirin Koçak Özeskici (Турция), Ana Maria Asan (Румыния/Бельгия), Kemal Tizgöl (Турция), Sencer Sari (Турция), Lilija Zeiļa (Латвия), Nellija Dzalba (Латвия), Eleonora Pastare (Латвия), Una Gura (Латвия), Ilona Šauša (Латвия), Imants Klīdzējs (Латвия), Kaspars Geiduks (Латвия).
Симпозиум состоится с 4 по 18 августа 2017 года.
Мероприятие поддержали – Даугавпилсская городская дума, Государственный фонд культурного капитала, Агентство по развитию Латгальского региона, государственное предрпиятие "Latvijas valsts meži", Latvijas Mobilais telefons, Valmiermuiža.
Добавить комментарий