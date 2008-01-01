Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
24 июля
Именины:
Криста, Кристиана, Кристине, Кристапс / Аркадий, Генриетта
Гороскоп на день
Весы
24 сентября
- 23 октября
Сегодня успех будет крыться в правильном разделении обязанностей. Вам, по-видимому, придется взять на себя роль координатора.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 11 .. 13 C
- Утро
- 16 .. 18 C
- День
- 20 .. 22 C
- Вечер
- 17 .. 19 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1642 ()
|GBP
|0.8961 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|68.6175 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какой будет коалиция в Даугавпилсской городской думе нового созыва?
Популярные статьи
В трагическом ДТП погибла женщина
Утром 21 июля 2017 года в Даугавпилсе произошла авария, в результате которой погиб один человек, а е ...
2. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {2}
3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {1}
4. Девушки из Даугавпилса вошли в первую пятерку на чемпионате мира по фитнесу
5. Как Лаймдота Украине счастья желала {20}
6. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {44}
7. В Резекне начнут строительство производственного комплекса
8. В Даугавпилсе был застрелен мужчина, второй – ранен
9. Вакансии Даугавпилсского агентства занятости
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 24 июля 2017 | 08:42
Понедельник, 24 июля: новые дожди
Со стороны Польши через Литву на Латвию движется очередной дождевой фронт. Метеорологи прогнозируют, что он затронет только южную часть станы и только в первой половине дня, а грозы нас все-таки минуют.
Ясная погода в понедельник 24 июля сохранится только на севере Латвии. Ветер умеренный восточный, в Курземе – северо-восточный.
Температура воздуха понизилась к утру не столь сильно, как сутками ранее, только до +8..+15 градусов. Днем же ожидаются даже полноценные +24 (но настолько тепло, по прогнозам, будет только в Видземе и на севере Латгалии).
В Риге понедельник облачный, но без существенных осадков. Утренние +14 градусов днем постепенно превратятся в +23.
Добавить комментарий