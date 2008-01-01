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Новости Латвия | 24 июля 2017 | 08:42

Понедельник, 24 июля: новые дожди

Meteolapa.lv

Со стороны Польши через Литву на Латвию движется очередной дождевой фронт. Метеорологи прогнозируют, что он затронет только южную часть станы и только в первой половине дня, а грозы нас все-таки минуют.

Ясная погода в понедельник 24 июля сохранится только на севере Латвии. Ветер умеренный восточный, в Курземе – северо-восточный.

Температура воздуха понизилась к утру не столь сильно, как сутками ранее, только до +8..+15 градусов. Днем же ожидаются даже полноценные +24 (но настолько тепло, по прогнозам, будет только в Видземе и на севере Латгалии).

В Риге понедельник облачный, но без существенных осадков. Утренние +14 градусов днем постепенно превратятся в +23.

LSM 

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