Жители посёлка Вишки жалуются на смрад от "Латгалес беконс"

Новости Общество | 23 июля 2017 | 12:29

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После выявления африканской свиной чумы в своем стаде хозяйству Latgales bekons пришлось забить всё поголовье. По правилам почти 6000 туш пришлось сжечь во избежание распространения заразы. Жители Вишки жалуются в природоохрану, что им уже нечем дышать, сообщает Latgales reģionālā televīzija. Но, похоже, скоро смогу-таки вдохнуть чистый воздух.

С 14 июля, когда было констатировано заражение в стаде, предприятие под контролем Продовольственно-ветеринарной службы вынужденно избавляется от всех свиней. Партия за партией вывезены и сожжены свиные туши. Но окрестное население очень страдает от смрада.

Служба окружающей среды по жалобе жителей оперативно выслала инспекторов на место, чтобы оценить, насколько качество воздуха там пострадало.

«К сожалению, вонь была ощутимая. И было констатировано такое биологическое загрязнение, как утечка жидкостей с территории AS Latgales bekons», - говорит директор Даугавпилсского регионального управления Службы окружающей среды Ивета Лобанока.

Территорию животноводческого комплекса сейчас контролирует ПВС. Доступ туда ограничен, чтобы минимизировать возможность переноса инфекции, опасной для домашних свиней. Ветинспектор Южнолатгальского управления ПВС Дзинтарс Юшкус признал, что скорость забоя скота на пострадавшей ферме опередила возможности утилизации туш, и теперь они лежат, дожидаясь вывоза. Учитывая, что на дворе лето, «возможно распространение и других запахов», вежливо описал ситуацию инспектор.

ПВС подчеркивает: вонь – кратковременное неудобство в возникшей чрезвычайной ситуации, и она, к счастью, не угрожает здоровью людей. Тем не менее, ситуацию обсудили в Даугавпилсской краевой думе на заседании по гражданской обороне. Вывоз туш жодлжен завершиться уже в субботу 22 июля, постановили власти. Параллельно ведется дезинфекция в пострадавшем хозяйстве, чтобы Latgales bekons мог возобновить свою деятельность.

Позднее в субботу поступило известие, что все забитые свиньи с фермы переданы, наконец, на утилизацию. По словам представителя ПВС Анны Иоффе, в общей сложности было уничтожено 5818 животных.

По данным Firmas.lv, оборот AS Latgales Bekons в прошлом году составил 1,676 млн евро – на 14% меньше, чем годом ранее. Прибыль предприятия уменьшилась более чем в четыре раза, до 74 245 евро. На предприятии трудоустроено 69 работников.

В какие суммы вылились теперешние убытки Latgales Bekons из-за вспышки инфекции, пока неизвестно.

LSM