В Вабольской школе идет большая реконструкция

Новости Общество | 23 июля 2017 | 12:22

Пресс-фото Пресс-фото

В Даугавпилсском крае находится Вабольская средняя школа. Это одна из тех сельских школ, где продолжают тратить деньги на ремонт помещений, хоть и не надеются на рост числа учеников.

Раньше здание средней школы находилось в конюшнях имения Платера-Зиберга — этот объект представляет собой культурный памятник местного значения. Последняя серьезная реконструкция здесь происходила в 1994 году, и сейчас здесь работают над тем, чтобы обновить конструкцию школы, ее визуальный образ и окружение.

«Вложения большие, и мы радуемся, что депутаты краевой думы были так храбры и приняли решение реновировать нашу школу и взять в долг на это в Государственной казне сумму более 640 тысяч евро», — сообщила руководитель управления Вабольской волости Айна Паберза.

За последнее время число школьников уменьшилось, и в этом году в средней школе в Ваболе будут учиться около 130 детей. Удастся укомплектовать классы средней школы, если минимальное число учеников в таких классах останется в силе по решению Конституционного суда.

Совсем недавно прозвучала гипотеза, что школы с маленьким числом школьников имеют меньше достижений. С этим директор школы не согласна, потому что результаты здесь достаточно высокие.

Почти все выпускники Вабольской средней школы за последние 15 лет уехали из волости. Однако, руководитель волости и директор школы уверяют – учебный уровень в школе держится высоким, и закрыть ее нельзя, так как в таком случае мотивация жить в этих местах у молодых семей совсем пропадет.

LSM