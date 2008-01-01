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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
23 июля
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Сегодня вам стоит применять силу своего обаяния в малых дозах. Передозировка грозит тем, на ком вы будете его испытывать, полной и необратимой потерей головы.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 23 июля 2017 | 08:56
Воскресенье, 23 июля: солнечно и наконец тепло
Окончание недели ознаменуется приятной погодой, прогнозируют метеорологи. После нетипично холодной для летнего сезона ночи (+5..+12) днем будет ясно, и воздух прогреется до комфортной температуры.
Стало окончательно безветренно, местами поутру туман. Утро - еще холодное.
Днем будет сухо, преимущественно солнечно, ветер слабый. На взморье ожидается умеренный бриз. Температура воздуха после полудня составит +19..+24 градуса.
В Риге в воскресенье также без осадков, ясно. Днем ожидается слабый северный ветер, воздух прогреется до +22 градусов.
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