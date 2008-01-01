Воскресенье, 23 июля: солнечно и наконец тепло

Новости Латвия | 23 июля 2017 | 08:56

D-fakti.lv D-fakti.lv

Окончание недели ознаменуется приятной погодой, прогнозируют метеорологи. После нетипично холодной для летнего сезона ночи (+5..+12) днем будет ясно, и воздух прогреется до комфортной температуры.

Стало окончательно безветренно, местами поутру туман. Утро - еще холодное.

Днем будет сухо, преимущественно солнечно, ветер слабый. На взморье ожидается умеренный бриз. Температура воздуха после полудня составит +19..+24 градуса.

В Риге в воскресенье также без осадков, ясно. Днем ожидается слабый северный ветер, воздух прогреется до +22 градусов.

LSM