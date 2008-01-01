Суббота, 22 июля: сухо и солнечно

Телец

21 апреля

- 20 мая

Вы сегодня будете бесконечно альтруистичны, что, безусловно, неплохо. Однако ради собственного душевного равновесия вам стоит избегать людей, которые чрезмерно охотно пользуются плодами вашего альтруизма. Ресурсы-то ваши ограничены.