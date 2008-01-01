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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

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Вы сегодня будете бесконечно альтруистичны, что, безусловно, неплохо. Однако ради собственного душевного равновесия вам стоит избегать людей, которые чрезмерно охотно пользуются плодами вашего альтруизма. Ресурсы-то ваши ограничены.

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Новости Латвия | 22 июля 2017 | 08:52

Суббота, 22 июля: сухо и солнечно

D-fakti.lv

В эти выходные погоду в Латвии определит область повышенного давления — антициклонический гребень.

Днем в субботу ожидается безветренная, солнечная и сухая погода. Максимальная температура воздуха +19…+24 градусов.

В Риге малооблачно, воздух прогреется до +20...+22 градусов.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM

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