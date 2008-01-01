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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
22 июля
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Вы сегодня будете бесконечно альтруистичны, что, безусловно, неплохо. Однако ради собственного душевного равновесия вам стоит избегать людей, которые чрезмерно охотно пользуются плодами вашего альтруизма. Ресурсы-то ваши ограничены.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 22 июля 2017 | 08:52
Суббота, 22 июля: сухо и солнечно
В эти выходные погоду в Латвии определит область повышенного давления — антициклонический гребень.
Днем в субботу ожидается безветренная, солнечная и сухая погода. Максимальная температура воздуха +19…+24 градусов.
В Риге малооблачно, воздух прогреется до +20...+22 градусов.
Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
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